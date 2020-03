Cubo Events e Orned Relations insieme per Asti, per uscirne insieme il prima possibile

Le due realtà astigiane che si dedicano al mondo del divertimento dei giovani uniscono le forze in un momento di grande difficoltà per tutti: Cubo Events e Orned Relations scendono in campo insieme, per raccogliere fondi per l’Ospedale Cardinal Massaia.

Oltre a fornire un aiuto materiale a chi sta combattendo in prima linea contro il Coronavirus Covid19, l’iniziativa nasce per mettere i giovani di fronte alla situazione di emergenza che la società sta attraversando: la sensazione che, nonostante tutto, molti di loro non ne abbia la dovuta consapevolezza, ha portato Cubo e Orned a superare le rivalità per dare un segnale, simbolico e concreto nello stesso tempo. Un caso raro, in una società in cui spesso si tende a dividersi per interessi personali, piuttosto che unirsi per il bene comune.

L’iniziativa è stata ideata e si è concretizzata in pochissime ore: “Nella giornata di ieri abbiamo contattato gli organi competenti per capire quale sia la migliore soluzione per poter dare il nostro contributo. Così, insieme alla consigliera Chiara Cerrato, ATnews, il Dono del Volo e FormInLife abbiamo dato vita a questa raccolta fondi.”

La raccolta avrà una destinazione precisa, con l’acquisto di attrezzature e materiale necessario per affrontare l’emergenza. “Siamo in continuo aggiornamento con i medici dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti e l’unità di crisi, i fondi raccolti saranno direttamente devoluti all’ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva.”

Si può donare attraverso la campagna online a questo indirizzo https://gf.me/u/xqgu36

Per chi preferisce, può donare tramite bonifico bancario all’Organizzazione di Volontariato “Il Dono del Volo” e i versamenti confluiranno alla raccolta di Cubo e Orned. L’importante è la causale del bonifico: Asti per Cardinal Massaia, per donare: IBAN IT45 I060 8510 3000 0000 0035 686

L’iniziativa promossa da Cubo Events e Orned Relations è sostenuta dalla Consigliera di Parità della Provincia di Asti Chiara Cerrato, che ha indirizzato i promotori verso la costruzione di una rete di collaborazioni che diano grande affidabilità all’iniziativa, una rete formata daI Dono del Volo, associazione no profit che collabora con il comune di Asti che si occuperà di ricevere tutte le donazioni, e FormInLife, associazione che si occupa di divulgare la cultura del soccorso a personale sanitario e non sanitario e che aiuterà ad acquistare tutti i macchinari necessari all’Ospedale Cardinal Massaia.

Anche la nostra testata online fa parte di questa rete, mettendo a disposizione la grandissima portata di ATnews, con i suoi 50 mila visitatori giornalieri, per dare visibilità ad un’iniziativa dal grande valore sociale come quella di Cubo e Orned.