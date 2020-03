Croce Verde di Nizza Monferrato: un 2019 importante tra interventi, servizio civile e lavori per la nuova sede

Numeri importanti per la Croce Verde di Nizza Monferrato, che si è lasciata alle spalle un 2019 davvero produttivo.

L’associazione nicese, infatti, nell’anno passato ha effettuato 8873 interventi, in cui sono stati accompagnati 11168 pazienti, percorrendo 404177 chilometri complessivi.

Nel dettaglio sono stati: 1046 servizi per le Case di riposo, 545 i servizi per privati, 987 i servizi per i Comuni convenzionati, 266 i servizi per manutenzione e gestione interna, 1200 i servizi per ambulanza di Soccorso Avanzato, 4 i servizi per ambulanza di Soccorso di Base estemporanea, 951 i servizi per ambulanza di Soccorso di Base h12, 25 i servizi per Asl ospedaliero, 1045 i servizi per Asl Territoriale, 2804 i Servizi per Asl Dialisi.

La Croce Verde di Nizza Monferrato dispone di 5 autoambulanze, di cui due sono destinate al primo soccorso. A queste si aggiungono 9 automezzi dotati di sollevatore per carrozzelle, per i pazienti non autosufficienti e 2 autovetture per i pazienti deambulanti.

Molto importante per il sodalizio nicese è stato il servizio civile. Nel 2019 hanno collaborato con la Croce Verde nicese anche giovani ragazzi e ragazze, aderendo ai due progetti di servizio civile “Io per te” e “Una parola e un sorriso”.

Fondamentale infine la solidarietà dei cittadini nicesi e dei paesi limitrofi grazie alla quale l’associazione ha ricevuto oltre 7mila euro. Oltre 5mila euro, invece, sono stati raccolti attraverso le raccolte fondi svolte durante il 2019. La somma di oltre 13mila euro, ricevuta tramite 5 per mille, sarà destinata alla parziale copertura del costo dei serramenti della nuova sede sociale.

Sono infatti in corso i lavori per la costruzione della nuova sede sociale, per la quale hanno dimostrato grande sensibilità le ditte Ebrille Srl e Geovita Srl, oltre alla cittadinanza.

“Ringraziamo tutti coloro che stanno contribuendo, con le loro offerte di qualsiasi entità e a seconda della propria disponibilità, alla realizzazione della nostra nuova sede” spiegano dalla Croce Verde.