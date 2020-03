Crisi Conbipel, incontro tra i sindacati e l’azienda

Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione inviata dalla UILTuCS Nazionale alle sede Regionali e Territoriali

Oggetto: CONBIPEL –

Concordato preventivo e cassa integrazione in deroga

In data 27 Marzo si è svolto incontro con Conbipel inerente la richiesta di ammissione alla cassa integrazione in deroga per emergenza Covid-19 e ricevere informazioni relative alla richiesta di concordato preventivo.

Da subito UILTuCS unitamente alle altre Organizzazione Sindacali ha chiesto di chiarire quanto accaduto relativamente al concordato.

L’azienda ha affrontato il tema con superficialità e dimostrato debolezza argomentativa in merito. I risvolti sono certamente problematici. Le competenze maturate al 18 di Marzo e relative ad ogni lavoratore risultano nei fatti congelate in capo all’avviata procedura concorsuale.

L’impresa ha informato circa lo stato di difficoltà che si sarebbe aggravato tra Aprile 2019 e Febbraio 2020. I tentativi messi in atto di acquisire liquidità per il tramite dell’ingresso di un nuovo azionista, non avendo trovato riscontro, hanno accelerato la crisi aziendale. Di seguito con il mese di Marzo il tracollo dei fatturati ha fatto degenerare la situazione.

La UILTuCS parimenti a Filcams e Fisascat ha chiesto di poter ricevere e valutare una nota circostanziata della richiesta di cui alla legge fallimentare e praticare un urgente incontro con l’amministratore delegato. L’impresa si è resa disponibile a determinare quanto chiesto entro la prossima settimana.

Conbipel ha di seguito comunicato le modalità e la tempistica relativa alla avvenuta progressiva sospensione delle attività in ragione dell’emergenza Covid-19 e la volontà di voler chiedere l’utilizzo della cassa in deroga a partire da lunedì 9 Marzo fino al 10 Maggio p.v. Ciò anche al fine di tutelare tutti i dipendenti sospesi dal lavoro. Per ciò che riguarda le regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna le settimane di cassa in deroga potrebbero essere 13 (dal 2 Marzo al 31 Maggio). Il confronto su entrambe le tematiche è stato aggiornato al prossimo 1 Aprile.

Cordiali Saluti

Il Segretario Nazionale

(Paolo Andreani)

Il Segretario Generale

(Brunetto Boco)