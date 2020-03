Costigliole d’Asti, rinvio del Workshop “Progettare l’Allestimento tra Emozioni e Storia”

Il laboratorio aperto di allestimento per la valorizzazione dei Beni Culturali che era previsto nelle date 20/21/22 – 27/28/29 marzo 2020, presso il Castello di Costigliole d’Asti, viene rinviato a data da destinarsi.

“Il laboratorio servirà a coinvolgere talenti, creativi e professionisti affermati in un processo di valorizzazione del Castello di Costigliole che sta riscuotendo notevole interesse ben oltre i confini del nostro territorio. Il Castello è al centro di molte attività culturali e turistiche che ne sottolineano la centralità nel panorama culturale regionale. Il progetto di Valorizzazione del Castello di Costigliole si inserisce in una strategia portata avanti dall’amministrazione comunale con affermati professionisti di livello nazionale, siamo convinti che questa sia la strada più efficace per portare attenzione, idee e infine turisti al nostro meraviglioso maniero vero faro culturale del paesaggio del territorio” dichiara il Sindaco Enrico Cavallero.

Il laboratorio è organizzato dal Comune di Costigliole d’Asti, in collaborazione con Associazione CRAFT, in qualità di consulenza didattica, nell’ambito del progetto di valorizzazione del Castello di Costigliole d’Asti sostenuto da Compagnia di San Paolo attraverso il Bando Luoghi della Cultura. Associazione CRAFT si è occupata di organizzare un’attività di formazione sul rapporto tra beni culturali e allestimento, in un’ottica di innovazione e valorizzazione. Grazie all’esperienza consolidata di CRAFT nella formazione per l’allestimento teatrale e museale, questo corso vuole creare un ponte creativo e professionale tra la poetica della scenografia e il valore culturale dei luoghi più affascinanti del nostro patrimonio.

Il corso è gratuito e ha una durata di 42 ore, divisi in due week end ed è rivolto a giovani laureati o a figure professionali che abbiano competenze in ambito progettuale (Architetti, designer, Scenografi). Per gli architetti iscritti all’Ordine degli Architetti di Asti verranno riconosciuti 20 crediti formativi.

L’obiettivo del corso è di approfondire il legame tra allestimento scenografico e architettura storica, offrendo ai partecipanti un focus che si concentri sui temi della “messa in scena”, intesa come pratica del “raccontare” i luoghi. Il corso permetterà ai partecipanti di acquisire conoscenze per creare e operare nell’ambito della progettazione di percorsi espositivi, allestimenti interattivi, installazioni, finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali.

Tutti i docenti del corso saranno professionisti di consolidata esperienza nell’ambito del teatro e dell’allestimento, e condurranno lezioni teoriche e pratiche relative ai temi dell’illuminotecnica, della scenografia, della scenotecnica, del video e dei sistemi interattivi. Il percorso formativo sarà caratterizzato da una forte interdisciplinarietà e vedrà l’analisi del contesto del Castello di Costigliole d’Asti come tema portante dell’edizione 2020, con l’obiettivo di offrire un campo di l’applicazione pratica, immediata per gli argomenti trattati durante le lezioni.

Laura Bianco, assessore alla Cultura e Turismo del Comune, sottolinea come questo sia l’inizio di un lungo percorso di sviluppo turistico di un gioiello del paesaggio delle Langhe Roero e Monferrato UNESCO, che ha dimostrato già durante lo scorso Rosso Barbera, un potenziale enorme in termini di attrattività e fascino per turisti e cittadini.

Per chi fosse interessato è possibile avere informazioni e pre-iscriversi contattando il numero 3467618379 o via mail segreteria@associazionecraft.org e il prima possibile verranno comunica te le nuove date.