Costigliole d’Asti, nessun contraccolpo per il mercato a causa del Coronavirus

Il mercato di Costigliole non ha avuto nessun contraccolpo negativo a causa del Coronavirus.

Probabilmente hanno anche influito i numerosi appelli che l’Amministrazione Comunale ha diffuso in settimana per raccomandare massima attenzione e nello stesso tempo scongiurare inutili allarmismi per il momento ingiustificati sull’emergenza corona virus (ad ora nessun contagiato e nessun caso sospetto nel paese).

Queste azioni hanno prodotto un moderato conforto fra i cittadini che chiedono e sperano di poter ritornare al più presto alla normalità. La prova è le tantissime persone, più del solito, presenti in via Roma e piazza Scotti per il mercato settimanale che si svolge di domenica a Costigliole d’Asti.

Per il mercato, fra l’altro, dopo i primi mesi di sperimentazione, nonostante inevitabili e previste critiche iniziali, la scelta di far svolgere il mercato nella via principale, con nuovi posti auto non lontano dal paese, ma nelle vicinanze del mercato e delle attività commerciali, sta raccogliendo sempre più larghi consensi tra i cittadini che possono beneficiare anche di una maggiore vivibilità del concentrico libero da auto.

Ci sono ancora alcune cose da risolvere per le problematiche emerse, ma alla vigilia di un nuovo regolamento l’Amministrazione del paese afferma di “Essere sulla buona strada e soprattutto coerente con il programma elettorale”.