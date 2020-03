Coronavirus, Senatore Massimo Berutti: “Sono sempre territori e imprese a farsi carico delle sfide globali”

“La dimensione epidemiologica del Coronavirus non deve farci perdere di vista l’impatto che questa grande sfida ha sulle persone colpite e le loro famiglie, ma anche sui territori e sulle imprese. È un tema che non va dimenticato, né in termini di programmazione degli interventi, né in un’ottica di assegnazione delle risorse”.

Così il Senatore Massimo Berutti sul tema del Coronavirus e sul suo impatto sul nostro Paese.

“Gli attori in prima linea sono sempre quelli dei territori, dai Presidenti delle Regioni con i loro Assessori agli amministratori locali, insieme con tutto il personale sanitario, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e tutti i professionisti e i volontari che stanno affrontando queste settimane difficili e ai quali va tutta la nostra gratitudine. È grazie a loro che riusciremo a vincere la sfida sanitaria. È però fondamentale – prosegue Berutti – che le istituzioni nazionali sostengano lo sforzo sanitario e mettano a disposizione politiche serie e risorse adeguate per vincere la sfida economica. In questo senso sono imprescindibili la previsione per tre anni di due sole aliquote Irpef del 15% per redditi fino a cinquantamila euro e del 33% per redditi superiori, due sole aliquote Iva al 5% per beni di prima necessità e al 20% per gli altri beni, la sospensione per tre anni del Codice degli appalti, il ripristino della cedolare secca per le locazioni commerciali a prima della manovra economica 2019/2020, la sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali per due anni, il pagamento dei debiti dello Stato entro dodici mesi, lo sblocco immediato dei cantieri per le grande opere pubbliche”.