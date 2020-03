È giunto in Senato questa settimana per l’avvio dell’iter di conversione in legge il decreto dello scorso 2 marzo che ha lo scopo di avviare un primo sostegno a famiglie, lavoratori e imprese durante l’emergenza epidemiologica da COVID19.

“Senza entrare nel merito del provvedimento, rispetto al quale come Cambiamo abbiamo subito chiesto di fare di più e continuiamo a farlo portando avanti una serie di proposte concrete per il Paese – spiega il Senatore Massimo Berutti – mi preme sottolineare che ho presentato due emendamenti principali al testo. Il primo ha l’obiettivo di sostenere le strutture sanitarie coinvolte dall’emergenza COVID19 con 500 milioni di euro. Il secondo propone di modificare la disciplina del 5×1000 trasformandolo in un 7×1000, con un incremento di risorse per il sistema Paese intorno ai 350 milioni di euro. Si tratta di due proposte puntuali – prosegue Berutti – che spero la maggioranza voglia sostenere per offrire ancor più sostegno alle realtà oggi in prima linea nel combattere il Virus e per dare in prospettiva risorse fresche al Paese”.