Coronavirus, Rasero tiene alta la guardia: “Il figlioletto del serpente è sempre un serpente”

Consueto appuntamento giornaliero con la diretta facebook del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, per l’aggiornamento sulla situazione coronavirus.

Il primo cittadino ha ribadito che bisogna uscire di casa solo per motivi indispensabili e che stanno aumentando i controlli (solo nella giornata di ieri 34 persone denunciate). Per far capire che tutte le infrazioni sono gravi ha citato un proverbio africano: “Il figlioletto del serpente è sempre un serpente”, in quanto quello che può sembrare un peccato veniale da multa è, in realtà, un reato da codice penale.

“Bisogna impegnarsi di più e rinunciare a certe cose anche salutari a cui eravamo abituati, e a far la spesa deve andare solo uno per famiglia” ha detto il sindaco che poi si è soffermato sulla questione della persone che escono per correre: “Non si può prendere la macchina e attraversare la città per andare a correre, al massimo si può stare vicino a casa”.

Inoltre, in un passaggio Rasero ha fatto riferimento ad un articolo pubblicato da noi oggi (clicca QUI) ribadendo che si tratta di un’analisi statistica e, come ben precisato nell’articolo, che è fondamentale continuare a tenere comportamenti virtuosi e dove possibile migliorarli.