Coronavirus, Rasero: “Asti la provincia italiana con la curva di contagio più lenta”

“La provincia di Asti presenta la curva di diffusione più lenta tra le province italiane – lo afferma il sindaco Maurizio Rasero nella consueta conferenza stampa in streaming, citando un contatto avuto questa mattina da parte degli esperti che stanno studiando la curva epidemiologica del Covid-19.

“Questo non ci deve distogliere dalla nostra battaglia, e non deve farci abbassare la guardia. Ricordo, soprattutto ai più giovani, che gli assembramenti sono vietati e le forze dell’ordine faranno rispettare il decreto”.

65 sono le persone positive presenti in Provincia di Asti ( 20 sono provenienti da Alassio, anche se tardano a negativizzarsi) in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 57 (46 in reparto e 11 in terapia intensiva), ma alcuni provengono da altre province. La buona notizia è che l’Astigiano da due giorni sta mantenendo lo stesso numero di casi.

Sempre più persone chiedono di fare donazioni all’Ospedale. “Ci sono tante iniziative meritevoli – continua il sindaco. Io consiglio di donare direttamente all’origine. Se andate sul sito dell’Asl di Asti troverete le coordinate bancarie per il bonifico”.