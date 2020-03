Coronavirus, prorogata la chiusura delle 12 ecostazioni Gaia

Le Ecostazioni di GAIA proseguiranno la chiusura inizialmente fissata fino al 25 Marzo.

In conseguenza al protrarsi dell’emergenza Coronavirus e in ottemperanza a quanto disposto dalla nota prot. n. 13.140.20\EMERG\1-2020A della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, le 12 Ecostazioni di GAIA continueranno a restare chiuse fino al termine dell’emergenza e al nulla osta da parte delle Autorità competenti.

Pertanto i centri di raccolta a Bubbio, Calliano, Canelli, Castello d’Annone, Castelnuovo Don Bosco, Costigliole d’Asti, Mombercelli, Montiglio M.to, Roccaverano, San Damiano d’Asti, Villafranca d’Asti, Villanova d’Asti non apriranno i loro cancelli ai cittadini.

Rimane la possibilità per le ditte e le aziende che conferivano alle Ecostazioni, già convenzionate con GAIA, di portare comunque i propri rifiuti al Polo di trattamento rifiuti ad Asti (loc. Quarto Inferiore 273), previa comunicazione all’impianto e prenotazione telefonica (0141 476703).

La chiusura consente di concentrare le energie lavorative ai soli servizi essenziali (l’attività degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti) ed è coerente con il divieto allo spostamento delle persone fisiche se non per le attività essenziali contemplate dai DPCM emanati in queste settimane.