Coronavirus, primo caso a Corneliano d’Alba: il punto della situazione del Sindaco

Primo caso di positività al Coronavirus Covid19 a Corneliano d’Asti. Il Sindaco Alessandra Balbo scrive ai suoi compaesani dopo aver appreso la notizia.

Carissimi Cornelianesi,

da poco mi è stato comunicato dalla Direzione ASL CN2, che ad un nostro concittadino è stata riscontrata la positività al test “Coronavirus’.

Il cittadino interessato è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Cuneo.

Il Servizio Sanitario sta individuando i possibili contatti del soggetto per prendere le opportune precauzioni.

Come Sindaco del nostro Comune, vi chiedo di non lasciarvi andare ad eccessivi allarmismi e faccio appello al senso di responsabilità di tutti voi.

A tal fine vi raccomando di seguire le regole di comportamento previste dai Decreti, in particolare, vi chiedo di stare a casa e di uscire solo per effettive necessità, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro.

Con la collaborazione di tutti, usciremo prima da questa emergenza. Vi ringrazio e mi impegno a tenervi informati sugli sviluppi della situazione.

Alessandra Balbo