Coronavirus Piemonte: salgono a 12 i decessi nella nostra regione

Nuovo aggiornamento dalla Regione Piemonte sulla situazione Coronavirus. Nella notte sono deceduti due pazienti ricoverati presso l’ospedale di Vercelli, risultati positivi al “coronavirus-Covid19”. Si tratta di un uomo di 81 anni di Cavallirio (No) e di un altro di 50 anni di Vercelli. Entrambi erano pluripatologici ed erano in trattamento con casco cpap. Un terzo decesso di una donna di 72 anni, di Settimo T.se, sempre positiva al virus, si è registrato all’ospedale di Chivasso (To).

Non sono ancora stati forniti gli aggiornamenti sui numeri dei contagiati che, a ieri sera, erano attestati a 373 casi. In Provincia di Asti, l’ultimo dato ufficiale disponibile è quello comunicato dalla Protezione Civile Nazionale nella serata di sabato 7 marzo, attestato a 58. Nella serata, il Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, raggiunto telefonicamente dalla redazione di Atnews, ha specificato che i casi astigiani sono sempre riconducibili alle comitive di Alassio.