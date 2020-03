Coronavirus Piemonte: la Regione nomina un commissario straordinario

La Regione Piemonte nominerà nella serata di oggi Vincenzo Coccolo commissario straordinario per il coronavirus in Piemonte.

Il decreto, a cui stanno lavorando il presidente Alberto Cirio, insieme all’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, e alla Protezione Civile, Marco Gabusi, verrà firmato nelle prossime ore dal vicepresidente della Giunta regionale Fabio Carosso.

«Alla luce di una emergenza pressante e che purtroppo continua nel tempo – sottolineano – abbiamo ritenuto fondamentale potenziarne la gestione, scegliendo di nominare un commissario straordinario per il coronavirus in Piemonte. Ringraziamo Vincenzo Coccolo per aver accettato questo incarico in un momento così difficile per la nostra intera comunità. La sua esperienza in gestione di crisi sarà preziosa per aiutarci ad affrontare una situazione che non ha precedenti».

Già direttore della Protezione Civile del Piemonte e dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, Vincenzo Coccolo è stato anche consulente del governo per l’emergenza rifiuti in Campania, oltre ad aver gestito situazioni di crisi legate al terremoto di Mirandola e all’emergenza profughi.

Nel ruolo di commissario si occuperà di sovrintendere a tutte le attività dell’Unità di crisi regionale che, con il decreto in arrivo nelle prossime ore, verrà ulteriormente potenziata.

Verranno infatti attivati altri specifici ambiti di intervento, che si affiancheranno al settore della maxi emergenza sanitaria, che ormai da tre settimane sta gestendo con efficacia questa difficile situazione e la cui guida è stata confermata al dott. Mario Raviolo.

Confermato anche il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal dott. Roberto Testi.

I contenuti verranno illustrati domani nel corso di una conferenza stampa in diretta online, in cui verrà presentato anche il nuovo Commissario.