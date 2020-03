Coronavirus, Ospedale Alba-Bra: 34 nuovi letti di terapia intensiva e campagna di raccolta fondi

“#andràtuttobene. Aiutaci a fermare la diffusione del COVID-19. Resta a casa e dona anche tu.”

E’ questo il nuovo appello della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus, che oggi ha lanciato una campagna di raccolta fondi per rafforzare la Terapia Intensiva / Sub-intensiva degli Ospedali di Alba e di Bra. Sarà possibile donare direttamente sul sito, con carta, bonifico o paypal. I fondi verranno destinati interamente ad acquistare dispositivi medici per rafforzare la Terapia Intensiva / Sub-intensiva e a sostenere i medici, gli infermieri e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per assistere i cittadini piemontesi nella lotta al Coronavirus (COVID-19).

Per intervenire da subito, la Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus, da sempre a fianco degli attuali ospedali di Alba e Bra, ha anticipato la fornitura di 34 letti elettrici ad alta intensità di cura: 12 per Terapia Intensiva e 24 per Terapia Sub-intensiva. Non semplici letti, ma piattaforme terapeutiche che favoriscono la guarigione del paziente e facilitano il lavoro degli operatori. Un investimento dal valore commerciale di circa 800.000 euro, dato che sul mercato un letto da Terapia Intensiva (come quello acquistato) costa circa 44.000 euro e un letto da Terapia Sub-intensiva costa circa 11.000 euro. Una prima azione per rafforzare le misure di tutela che l’ASL CN2 intraprende per fare fronte all’emergenza sanitaria con la Terapia Intensiva / Sub-intensiva dell’Ospedale di Alba e dell’ospedale di Bra.

“L’Ospedale pubblico di Alba -spiega Luciano Scalise, Direttore Generale della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus – come gli altri ospedali, sono ormai costretti ad un pre-triage per l’accesso all’ospedale, ma soprattutto alle cure in terapia intensiva in base alla gravità del paziente. Se la situazione non viene arginata, mancheranno gli strumenti e gli spazi per difenderci. Oggi più che mai è necessario ascoltare le indicazioni del Governo, della Regione, dell’Asl Cn2 Alba-Bra ed aiutarci reciprocamente per fermare la diffusione del virus. Per questo dobbiamo restare a casa con l’obiettivo di contenere il contagio e aiutare l’ASL CN2 con una donazione attraverso la nostra Fondazione da sempre partner fiduciario della nostra sanità pubblica ”.

“Vogliamo lanciare un’onda di positività. Fate girare questo messaggio sulle bacheche dei gruppi, sui siti, sui giornali, su Facebook e Whatsapp. Un messaggio di positività, di lotta a fianco de i nostri attuali ospedali di territorio che in questi giorni stanno affrontando una durissima battaglia. Tutto andrà bene: per noi, per i nostri cari, per i nostri amici; ma soprattutto per gli operatori sanitari, medici, infermieri che oggi vivono in prima linea questa emergenza e a cui va il nostro più grande ringraziamento – spiega Bruno Ceretto, Presidente della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus. – Mentre siamo a casa, possiamo dare un contributo concreto al nostro ospedale Alba-Bra e ai suoi operatori che dovranno affrontare questa emergenza per le prossime settimane”.

