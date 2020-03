Coronavirus nell’Astigiano: la consapevolezza della realtà contro la caccia alle streghe

Il coronavirus Covid19 è cosa di tutti. Il coronavirus è il nemico di tutti e tutti sono chiamati a rispettare le misure previste in tutta Italia per contenere la diffusione del virus. Ma tante persone non se ne sono ancora rese conto. Non bastano gli appelli che fioccano ovunque. Ne è un esempio la realtà della provincia di Asti: una grande città, una decina di cittadine e tantissimi paesi e paesini. 118 realtà che stanno facendo i conti con il presente. Ma forse non abbastanza?

Viene da chiederselo dopo il caso di Moncalvo. Ieri, sulla pagina Facebook del Comune, l’amministrazione ha ufficializzato i primi due casi cittadini, invitando a mantenere la calma e ribadendo, cosa che dovrebbe essere ormai nota ma che ancora invece tanti ignorano, che l’Asl, con apposite procedure, dopo i casi accertati di positività interviene a ricostruire la cerchia di contatti avuti dai malati per effettuare i controlli. Eppure, osservando i commenti sui social, all’appello dell’amministrazione è seguita una vera e propria caccia alle streghe che ha portato alla necessità di puntualizzare le cose da parte dei componenti dalla giunta.

Vedere il nemico avvicinarsi così tanto, di colpo, quando si pensa che, nonostante tutto, sia ancora una cosa che “tanto non mi tocca” fa paura. È per questo che bisogna evitare di uscire di casa e, se proprio è necessario, mettere in atto tutti i comportamenti richiesti per la prevenzione. Perché da un momento all’altro può riguardare chiunque e solo averne consapevolezza può aiutare a reggere il contraccolpo psicologico.

In questi giorni sono diversi i Comuni astigiani che hanno dovuto fare i conti direttamente con il Coronavirus, ma anche laddove non c’è non significa essere al riparo. Anche in redazione ci giungono richieste di mappare i casi per far capire dove c’è e dove no.

Ma perché? Dire che in un posto c’è e in un altro no (o non ancora) è correre il rischio che tanta gente pensi che ci siano paesi in cui bisogna fare più attenzione rispetto ad altri. Il fatto che il Coronavirus Covid19 non sia arrivato non deve tranquillizzare, il fatto che ci sia non deve mandare in panico. Il coronavirus c’è, nella vita di tutti, e solo con questa consapevolezza se ne potrà uscire davvero, più velocemente possibile.