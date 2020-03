Coronavirus, Marnati: “Nessun disinfestazione aerea, sciacalli ancora in azione”

«La notizia di una disinfestazione aerea sulle città del Piemonte che sta circolando in queste ore su molte chat e sui social, è falsa e destituita di ogni fondamento».

A comunicarlo è l’Assessore regionale ai Servizi Digitali Matteo Marnati. Marnati anche oggi durante la giunta straordinaria si è detto preoccupato per il prolificare di notizie allarmistiche sui social. «Le fake news si stanno rivelando una piaga difficile da controllare. In questo caso qualcuno si sta divertendo addirittura a invitare la popolazione a ritirare i panni stesi per evitare di contaminare i vestiti. Non è prevista alcuna disinfestazione. Chi specula sulla paura della popolazione, è da considerarsi uno sciacallo e passibile di denuncia all’autorità giudiziaria». Da qui l’appello ai cittadini di consultare soltanto i siti web delle istituzioni per gli aggiornamenti.