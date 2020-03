Coronavirus, lo SPI Cgil di Asti al fianco dei pensionati

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Sindacato dei Pensionati della Cgil di Asti.

«In questi tristi e complicati giorni, abbiamo sentito dire troppo spesso e con troppa leggerezza che di Coronavirus morivano solo i “vecchi”. Come se la loro vita, tutto sommato, contasse di meno. Noi “vecchi” siamo stati per lunghi anni il vero welfare del Paese».

È così che la Segreteria provinciale dello Spi Cgil di Asti interviene sull’emergenza Covid 19, dando voce ai pensionati e agli anziani, toccati da questo difficile momento anche da un punto di vista morale ed emotivo.

«Ci hanno bloccato le rivalutazioni, a differenza di altri Paesi abbiamo pensioni tassate che sono ben al di sotto della media europea – prosegue la Segreteria Spi – ma nonostante questo abbiamo messo a disposizione i nostri risparmi durante le crisi finanziarie, per garantire un futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti. Lo Spi Cgil – continua – si è sempre battuto per la difesa dei pensionati e delle pensionate perché per noi rappresentarli significa anche tutelare la loro dignità di persone e per questo abbiamo deciso di intervenire, chiedendo più rispetto per chi ha dato tanto al Paese ricevendo molto poco».

I pensionati non vanno lasciati soli, per questo il Sindacato dei Pensionati della Cgil di Asti ha deciso di mettere a loro disposizione – dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 – i seguenti contatti, anche solo per trovare un momento di conforto nella solitudine che molti di loro sono costretti a vivere in questi giorni di isolamento forzato:

Asti

Piero Passera: cell. 3475814098 – mail: pieropassera@gmail.com

Giancarlo Trento:cell. 334 5887698 – mail: g.trento@inca.it

Pier Mario Coltella: cell. 3357196499 – mail: piero.coltella@outlook.it

Zona Asti Ovest

Beppe Parisi: cell. 3886200387 – mail: spiastiovest@cgilasti.it

Zona Asti Est

Alessandro Valenzano: cell. 3355796082 – mail: spiastiest@cgilasti.it

Zona Valle Belbo

Michele Chiappino: cell. 3283923525 – mail: michelechiappino@gmail.com

Zona Villanova

Gianpiero Pavoni: cell. 3314067548 – Mail:gianpiero.pavoni@gmail.com