Coronavirus, l’ASL di Asti offre un servizio telefonico di supporto psicologico alle famiglie con minori

Il grave sovraccarico emotivo che l’emergenza CoVID sta insinuando nella società colpisce più gravemente alcune fasce; tra queste, a dura prova sono messi i bambini e gli adolescenti, ancor più se affetti da disturbi psicologici dell’età evolutiva e già in cura presso le strutture NPI (Neuropsichiatria Infantile). In particolare, questi soggetti sono sottoposti a giorni di importante instabilità dovuta alla mancanza dei consueti punti di riferimento quali la scuola, il distanziamento sociale, la semplice quotidianità.

A loro supporto nasce il progetto di consulenza telefonica da parte dei medici e degli psicologi dell’età Evolutiva della Struttura complessa di Neuropsichiatria infantile dell’Asl AT che offrono un supporto psicologico specialistico rivolto alle famiglie con minori durante l’attuale

periodo di emergenza CoVID – 19.

Gli obiettivi principali del servizio sono

– Prevenire lo sviluppo di disturbi psichici (d’ansia, post-traumatici, da stress) ed evitare, quindi, situazioni di scompenso familiare;

– Documentare i risvolti di salute psichica di minori creando i presupposti necessari per agire istituzionalmente.

Il servizio telefonico è già attivo:

– dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, contattando il num. 0141/486580 per l’ambulatorio di Neuropsichiatria infantile di Asti;

– il lunedì ed il martedì dalle ore 8 alle ore 18, e dal mercoledì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 16, al num. 0141/782439 per l’ambulatorio di Neuropsichiatria infantile di Nizza Monferrato.

Per qualsiasi ulteriore informazione sarà possibile, inoltre, inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: npi@asl.at.it