Coronavirus, l’annuncio del premier Conte: «Chiuse tutte le attività commerciali»

«In questo momento tutto il mondo ci guarda, e un domani ci prenderà come esempio. Siamo il primo Paese colpito in modo forte dalla pandemia, ma siamo anche quello che ha usato maggior forza». Dopo due giorni dall’annuncio delle restrizioni estese in tutta Italia per arginare l’emergenza coronavirus, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato stasera a parlare in diretta agli italiani: questa volta utilizzando il profilo Facebook ufficiale.

«Ho fatto un patto con la mia coscienza: al primo posto c’è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di cambiare le vostre abitudini. Ero consapevole che fosse il primo passo. Ora è il momento di compiere un passo in più. Disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali ad eccezione dei negozi di generi alimentari, prima necessità, farmacie e parafarmacie».

Immediato il commento del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, sulle nuove misure di contenimento del coronavirus annunciate dal Governo: “Ringraziamo il Governo per aver ascoltato la nostra profonda preoccupazione e per aver accolto la proposta di misure più rigide e severe, così come chiesto anche dalla nostra Regione. Il Piemonte farà la sua parte, insieme al resto d’Italia. Ma di fronte a un sacrificio così grande, adesso serve da parte di tutte le istituzioni, italiane ed europee, un sostegno economico immediato e altrettanto grande”.

Di seguito la conferenza integrale del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.