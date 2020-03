Coronavirus, l’aggiornamento della situazione contagi in Piemonte

La Regione Piemonte ha diramato il nuovo bollettino contagi.

UN NUOVO DECESSO

Il decesso nell’ospedale di Cuneo di un uomo di 68 anni, che presentava un quadro definito dai sanitari “compromesso”, porta a 21 il numero dei morti in Piemonte risultati positivi al “Coronavirus Covid-19”.

BOLLETTINO CONTAGI

In Piemonte le persone positive al “Coronavirus Covid-19” sono al momento 501.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: 159 a Torino, 68 ad Asti, 105 ad Alessandria, 36 a Biella, 17 a Cuneo, 27 a Novara, 24 a Vercelli e 13 nel Verbano-Cusio-Ossola. I casi positivi provenienti da fuori regione sono 19, mentre 33 sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoveri in Terapia intensiva sono 75.

Le persone in isolamento domiciliare sono 86.