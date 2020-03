Coronavirus, la situazione sul territorio astigiano

Nuovo aggiornamento sui dati relativi alla situazione contagi da Coronavirus sul territorio di Asti, con i numeri giunti direttamente dall’Asl di Asti, che forniscono un quadro più dettagliato rispetto ai bollettini contagi regionali.

Tra Asti e provincia sono 55 i positivi sul territorio in isolamento domiciliare, mentre sono 50 i ricoverati all’Ospedale Cardinal Massaia, di cui dieci in rianimazione e quaranta in reparto malattie infettive. Tra loro, ben sette in rianimazione ed undici in infettive provengono da fuori provincia. In totale sono 87 i casi riconducibili alla provincia di Asti, stando a questi numeri comunicati da fonti sanitarie.