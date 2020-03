Coronavirus, la situazione in Piemonte con il bollettino contagi delle 12.30

La Regione Piemonte ha diramato il nuovo bollettino contagi con i dati delle 12.30: al momento, sono 320 le persone risultate positive al test sul “coronavirus covid19” in Piemonte.

Risultano 214 le persone ricoverate in ospedale. Di queste, 38 si trovano in terapia intensiva, numero che resta invariato rispetto a ieri, mentre sono 176 i ricoverati in altri reparti. Sono in isolamento domiciliare fiduciario 63 persone, restano cinque le persone decedute.

Finora sono 1511 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, di cui 1009 sono risultati negativi. Continua la raccolta dei dati epidemiologici, la Regione riferisce che ci sarà un aggiornamento dettagliato a livello provinciale in serata.