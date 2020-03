Coronavirus, la raccolta fondi dei club di servizio astigiani per la terapia intensiva vicina a quota 50mila euro

Prosegue come una sorgente inesauribile la raccolta fondi promossa nei giorni scorsi dai club di servizio astigiani a favore del reparto di terapia intensiva dell’ospedale cardinal Massaia di Asti.

Questo l’elenco aggiornato dei club che hanno aderito: Amitiè sans frontieres Club Asti, Inner Wheel Club Asti, Lions Club Asti Host, Lions Club Asti Alfieri, Lions Club Castelnuovo Don Bosco, Lions Club Moncalvo Aleramica, Lions Club Nizza Canelli, Lions Club Villanova d’Asti, Panathlon Club Asti, Rotaract Club Asti, Rotary Club Asti, Soroptimist Club Asti, Zonta Club Asti.

Con le donazioni dei Club e dei singoli soci, cui si sono già aggiunte associazioni come CON TE Odv Asti, Lega Fantapagliacci, Club Auto e Moto d’epoca astigiano ad oggi sono già arrivati oltre 48.000 euro, ma la raccolta è solo agli inizi e procederà senza soste col supporto di tutti gli astigiani di buona volontà.

Per donare bonifico bancario IBAN IT50Q 060 8510 3180 0000 0023 050 presso Banca di Asti filiale di corso Casale intestato a Comitato Interclub Services Provincia di Asti oppure Gofundme Insieme per la terapia intensiva ospedale di Asti.