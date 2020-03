La pro-loco di Revigliasco d’Asti, in piena emergenza a causa del COVID-19 che sta vivendo tutta la nostra Provincia e Nazione, non è rimasta in disparte e ha donato 1000 euro alla Croce Verde di Asti, richiama l’attenzione sull’importanza del dono dichiarando: “Con questo gesto vogliamo premiare aiutando chi in questa tragica circostanza sta facendo l’impossibile”.

#andratuttobene