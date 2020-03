Coronavirus, il Comune di Asti valuta misure a sostegno dell’economia locale

Nella giornata di oggi il sindaco Maurizio Rasero ha chiesto ai tecnici comunali di verificare la possibilità, nel rispetto della salvaguardia del bilancio, di assumere provvedimenti che possano agevolare i cittadini che hanno subito forti ricadute negative a causa dell’attuale situazione.

Al tal proposito, il primo cittadino ha dichiarato: “L’Amministrazione è consapevole che tali scelte dovranno essere prese dal Governo al fine di far ripartire il nostro Paese, ma se ognuno di noi nel proprio piccolo avrà la possibilità di intervenire, noi non ci tireremo indietro come già è avvenuto per la riduzione delle rette degli asili”.