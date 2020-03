Nuova guarigione dal Coronavirus in Piemonte. E’ appena giunto infatti in redazione il messaggio del Presidente della Regione Alberto Cirio: “Sono guarito. Ho appena ricevuto l’esito del doppio tampone di verifica ed entrambi hanno dato esito negativo al coronavirus. Ve lo dico mentre mi preparo per correre all’Unità di crisi, perché l’unica priorità è continuare a lottare”.