Coronavirus, Fiaip: “Nel Decreto Cura Italia dimenticati gli sgravi per gli uffici chiusi”

“Nel Decreto Cura Italia emerge una grave dimenticanza: ci si è completamente scordati di dare una risposta ai professionisti che esercitano negli uffici. I crediti di imposta sono stati pensati per negozi e botteghe ossia la categoria immobiliare C/1, e non si tiene conto della categoria A/10, cioè degli uffici dove esercitano le proprie attività i professionisti”, denuncia Paolo Papi, presidente di Fiaip Piemonte (Federazione italiana agenti immobiliari professionali).

La gran parte degli agenti immobiliari svolge la propria attività in locali censiti come uffici, così come ogni altro studio professionale che oggi si trova impossibilitato ad esercitare la propria professione. Geometri, ragionieri, avvocati, commercialisti, consulenti, agenzie, sono tantissimi i professionisti dimenticati. “È fondamentale per tutte queste categorie – spiega il presidente regionale – porre rimedio a questa discriminazione, allargando i benefici previsti per esercizi commerciali come negozi e botteghe (C/1) agli uffici (A/10), ovvero un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020”.

“Sono lieto che il presidente nazionale Fiaip, Gian Battista Baccarini, condivida l’urgenza di riparare questa dimenticanza e lo ringrazio – conclude Papi – per l’immane lavoro che sta svolgendo per portare avanti le istanze della nostra categoria a livello parlamentare in questo momento di estrema difficoltà per tutti”.