Coronavirus, ecco il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti

E’ stato emesso dal Ministero dell’Interno un nuovo modello di autodichiarazioni per gli spostamenti, emesso per il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus “COVID-19”.

Nel modello c’è infatti la clausola in cui il soggetto dichiara di non essere risultato positivo al coronavirus e nemmeno di essere sottoposti a misura di quarantena perchè risultato in contatto di una o più persone contagiate dal virus.

Richiesti sempre i dati personali e l’utenza telefonica.

Il modello si può scaricare direttamente dal sito del Ministero degli Interni https://www.interno.gov.it/…/modulo-autodichiarazione-17.3 oppure Cliccando qui