Coronavirus e nuovo DPCM: le nuove limitazioni e divieti in provincia di Asti

Da oggi, 8 marzo, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale attesa in mattinata, e fino al 3 aprile, la provincia di Asti rientrerà nella zona con misure più restrittive rispetto ad altre aree d’Italia. Come anticipato questa notte, con i nostri aggiornamenti in diretta, nel nostro territorio si dovranno seguire precise indicazioni, volte a prevenire la diffusione del Coronavirus Covid19, restrizioni che riguardano anche le province piemontesi confinanti con la Lombardia, Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, oltre ad altre aree italiane (la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova e Treviso).

In attesa di ulteriori specifiche richieste dagli amministratori locali, ecco cosa prevede il DPCM firmato questa notte dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Non si tratta di una vera e propria “zona rossa” come quella del lodigiano, ma comunque con forti limitazioni, onde evitare ogni tipo di situazione che possa mettere a repentaglio la salute della popolazione, magari a causa di chi, nonostante tutto, negli ultimi giorni ha preso alla leggera la situazione, continuando a creare assembramenti ignorando le regole igienico sanitarie ribadite da tutti (che riportiamo in infografica nella foto sopra).

SPOSTAMENTI

Sarà necessario evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio anche all’interno del territorio stesso, gli spostamenti saranno consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Il decreto cita testualmente che “E’ consentito il rientro nelle proprie abitazioni, domicilio o residenza”.

PER CHI NON STA BENE

Ai soggetti, con sintomatologia di infezioni respiratorie e febbre maggiore di 37.5 gradi, a prescindere da positività o meno al coronavirus, è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio, evitare i contatti sociali e dovranno contattare il proprio medico ma senza andare in ambulatorio.

PER CHI E’ IN QUARANTENA

Divieto assoluto di mobilità per i soggetti sottoposti a quarantena e per chi è positivo al virus, è vietato abbandonare la propria abitazione.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE, PALESTRE E ALLENAMENTI

Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni disciplina, consentiti gli eventi professionistici solo a porte chiuse. Resta consentito lo svolgimento di eventi e allenamenti solo per i professionisti o atleti di alto livello (“di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali”) a porte chiuse o all’aperto senza pubblico.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, con eccezione di quelli che erogano prestazioni sanitarie.

LAVORO

Ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di anticipare, dall’8 marzo al 3 aprile, “la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie”.

MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’

Sono sospese tutte le manifestazioni culturali, ludiche, sportive, religiose e fieristiche. Sono sospese le attività di cinema, teatri, pub, sale bingo, sale giochi, sale scommesse, scuole di ballo, discoteche. Sono chiusi i musei e altri luoghi di cultura. Sono chiusi i centri culturali, i centri sociali e i centri ricreativi.

SCUOLE

Sono sospese le attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado e nelle Università, salvo quelle a distanza.

BAR E RISTORANTI

L’accesso ai locali di ristorazione sarà consentito dalle 6 alle 18 con obbligo a carico del ristoratore, la distanza minima di sicurezza di un metro, sarà prevista la sospensione dell’attività in caso di violazione

Sono consentite le attività commerciali ma il gestore deve garantire che siano evitati gli assembramenti. In caso di violazione gli esercenti saranno sanzionati con l’obbligo di chiusura. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi i medi e grandi centri commerciali.

Possono essere aperte le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

Saranno i Prefetti gli incaricati di monitorare l’attuazione dell misure, avvalendosi delle forze di polizia. Il decreto cita testualmente “con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione“. Il mancato rispetto degli obblighi sarà punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Tutto il testo è consultabile qui -> DPCM_20200308