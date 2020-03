Coronavirus e chiusura scuole, la consigliera di Parità scrive al prefetto: “Servono congedi parentali straordinari”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della consigliera di Parità al prefetto di Asti, dottor Terribile, sulla necessità di congedi parentali straordinari per i genitori di figli minori.

Il Decreto legge firmato ieri (leggi QUI) prevede una serie di disposizioni cogenti per limitare la diffusione del coronavirus. Prima fra tutte la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo.

Se questo è indubbiamente un provvedimento fondamentale in questo momento di emergenza sanitaria occorre valutarne le ricadute e predisporre adeguati strumenti che rendano meno “invasiva” l’applicazione pratica della norma. Avere i figli minori a casa H24 implica una riorganizzazione della vita famigliare non da poco. Fortunati i genitori che possono contare sull’aiuto dei nonni o di parenti che possono avvicendarsi nell’assistenza dei pargoli ma chi non ha questa opportunità come può gestire questa situazione? Un aiuto arriva dalla circolare della funzione pubblica che incentiva lo smart working: sicuramente il telelavoro, oltre a diminuire le possibilità di contagio, agevola nella conciliazione tempi famiglia lavoro.

Come Consigliera in questi anni ho seguito molto questo aspetto; infatti con il Direttore dell’ITL di Asti, Dott. Fossati, e con il Funzionario di vigilanza INPS di Asti, Dott. Bullara, abbiamo redatto un semplice vademecum che aiuta i genitori ( e i datori di lavoro) a districarsi nella normativa e nelle circolari per poter usufruire al meglio delle possibilità che l’Amministrazione fornisce ai lavoratori con figli minori. Queste norme però non sono attualmente sufficienti; mi sono giunte in questi giorni più richieste di informazioni sul loro utilizzo e ho purtroppo dovuto confermare ad alcuni che non avevano altra possibilità che richiedere ferie o, ove il contratto collettivo di lavoro lo prevede, permessi retribuiti.

La richiesta, che trasmetto alla Prefettura di Asti, quale organo di Governo sul nostro territorio, è di sollecitare il Consiglio dei Ministri ad emanare un decreto che contempli possibilità di congedo genitoriale straordinario che possa aiutare le famiglie in questo difficile e delicato momento.

Prof.ssa Chiara Cerrato

Consigliera di Parità

Provincia di Asti