Coronavirus, sospese le messe dalla Diocesi di Asti

Il nuovo Dpcm “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covdi 19” firmato questa notte dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte tratta anche il tema delle funzioni religiose.

“L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”.

Il vescovo di Asti Marco Prastaro, in linea con le indicazioni suggerite dalla Conferenza Episcopale Italiana, ha deciso di sospendere tutte le messe e le altre funzioni religiose (matrimoni, funerali, rosari…) fino al 3 aprile per garantire la sicurezza dei fedeli. Le chiese rimarranno comunque aperte per permettere ai fedeli di raccogliersi in preghiera, ricordando di mantenere sempre la distanza di un metro tra le persone.

Sospese anche tutte le attività degli oratori e il catechismo.