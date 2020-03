Coronavirus, dall’associazione ATCA un supporto psicologico per gli adolescenti e le loro famiglie

L’associazione ATCA scende in campo con la sua equipe di professionisti (psicologa, assistente sociale, educatore e docente) per offrire il suo piccolo contributo in questo difficile frangente, attivando il servizio gratuito di supporto e confronto a distanza “Social_Mente”, con l’obiettivo di aiutare le persone, soprattutto i più giovani, a gestire l’impatto esercitato sul benessere psicosociale dalle misure adottate per contrastare la diffusione del coronavirus.

L’iniziativa, rivolta agli adolescenti e alle loro famiglie, prenderà il via lunedì 23 marzo con una diretta Facebook sulla pagina dell’associazione, dalle ore 17 alle ore 17.30. La dott.ssa Elisa Demma, psicologa e psicoterapeuta, curerà il primo incontro nel corso del quale, oltre a fornire i dettagli del servizio, si soffermerà sulle principali criticità legate al radicale cambiamento dello stile di vita quotidiano a cui tutti siamo sottoposti e potrà interagire con gli utenti rispondendo alle loro domande in diretta. Sarà inoltre possibile fissare dei colloqui via Skype per supportare eventuali momenti di solitudine, ansia, o altre difficoltà che richiedano un confronto più approfondito.

Per informazioni: info@atca.it