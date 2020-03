Coronavirus, continua la raccolta fondi dei Club di servizio astigiani per la terapia intensiva del Cardinal Massaia

Quindici club di servizio della provincia di Asti, Amitiè sans frontieres Asti, Inner Wheel Asti, Leo Asti, Lions Asti Alfieri, Lions Asti Host, Lions Castelnuovo Don Bosco, Lions Costigliole d’Asti, Lions Moncalvo Aleramica, Lions Nizza Monferrato-Canelli, Lions Villanova d’Asti, Panathlon Asti, Rotaract Asti, Rotary Asti, Soroptimist Asti e Zonta Asti, sono impegnati nella raccolta di fondi per acquisire attrezzature a favore del reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, in prima linea nella battaglia contro il coronavirus.

Ad oggi sono affluiti oltre 83.000 euro scaturiti dalle donazioni collettive dei club coinvolti, da quelle individuali di soci, da benemerite associazioni e società nonchè da generosi privati cittadini che apprezzano la dedizione e l’impegno dei nostri angeli custodi ospedalieri astigiani.

Sono già stati acquistati direttamente dalle aziende produttrici un letto automatico per terapia intensiva, tre ECG e un ecografo portatile per un totale di 47.337 euro. La raccolta non si ferma perché il reparto di Terapia Intensiva ha ancora bisogno di aiuto da parte di tutti gli astigiani.

Queste le coordinate per una donazione: bonifico su Banca di Asti a Comitato Interclub services provincia di Asti IBAN IT 50 Q 060 8510 3180 0000 0023 050 oppure con Gofundme-Insieme per la terapia intensiva Ospedale di Asti.