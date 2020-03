Coronavirus, astigiani “beccati” a passeggio a Diano Marina

Ci sono anche degli astigiani tra i sette turisti stati fermati oggi dagli agenti della polizia municipale di Diano Marina che passeggiavano in centro o sul lungomare. Torino e Brescia le altre città di provenienza dei fermati.

C’erano anche coppie di anziani coniugi a braccetto o mano nella mano, che quando sono stati fermati hanno dichiarato di non sapere nulla dei divieti e dell’autocertificazione.

Nonostante il decreto del premier Conte, sono molte le persone, soprattutto piemontesi e lombardi, giunte in Liguria dove in tanti hanno una seconda casa.

Fonte notizia www.riviera24.it