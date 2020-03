Coronavirus Asti: sono 28 i ricoverati al Cardinal Massaia

Dopo qualche giorno di stallo, si delinea finalmente il quadro della situazione all’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, grazie ai dati forniti dall’ASL 19. Il numero totale dei pazienti COVID positivi ricoverati presso il nosocomio cittadino si attesta a 28 in totale: 6 sono in Rianimazione e 22 in Malattie Infettive. Si tratta per lo più di anziani, o “molto anziani” come specificano fonti ospedaliere. Oltre a loro, sono una trentina i positivi in isolamento volontario domiciliare.

In Piemonte, le persone risultate positive al “coronavirus covid19” sono al momento 380; quelle negative al test 1.238. Gli esami in corso sono 238. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: 101 a Torino, 58 ad Asti, 63 ad Alessandria, 20 a Biella, 13 a Cuneo, 19 a Novara, 12 a Vercelli e 11 nel VCO. I casi positivi provenienti da fuori regione sono 16, mentre 67 casi sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. In rianimazione sono ricoverate 61 persone; in altri reparti 120 e in isolamento domiciliare 186. I decessi sono 13.