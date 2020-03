Coronavirus Asti, il punto della situazione del sindaco Maurizio Rasero

Consueto punto della situazione del sindaco Maurizio Rasero per fare i punto sull’epidemia da Covid 19 sul nostro territorio.

Nell’astigiano c’è stato un incremento di tre positivi. Da 102 casi siamo passati a 105: 55 sono in isolamento domiciliare, 50 sono ricoverati al Cardinal Massaja, di cui 10 in terapia intensiva. Dei ricoverati, 18 sono provenienti da altre province, soprattutto nell’Alessandrino. “Non bisogna comunque abbassare la guardia – ha detto il sindaco – siamo indietro di 8 9 giorni rispetto alle dinamiche del contagio in Lombardia e ci possiamo aspettare ulteriori picchi”.

“Ieri sera c’è stato un incontro tra sindaci del territorio e il governatore della Regione Piemonte Alberti Cirio. Da parte di tutti gli amministratori c’è stata un’ampia convergenza sulle misure che il presidente del Consiglio avrebbe annunciato nella serata di ieri. Fin da stamattina tutte le istituzioni a livello locale hanno recepito il decreto e hanno messo in atto le pratiche per il controllo”.

“Voglio dire che i sacrifici fatti dalle persone e dalle aziende non saranno vani – continua il sindaco – e attueremo misure straordinarie per l’impatto economico di tali scelte”.

Da oggi non potendo garantire la sicurezza dei mercati, questi saranno sospesi fino al 25 marzo. Nella riunione di Giunta il vicesindaco Marcello Coppo ha proposto una serie di misure a favore degli ambulanti come lo stralcio del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico. Verrà sperimentata anche negli uffici del Comune di Asti lo smart working, mantenendo in ogni caso l’operatività dei servizi nei confronti dei cittadini.

Alessandro Franco