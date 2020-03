E’ stato nuovamente aggiornato il modulo per l’autodichiarazione per gli spostamenti.

Il modello è stato modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Per scaricare il modello di autodichiarazione per gli spostamenti clicca qui—>>>> nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile