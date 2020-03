Controlli della Polizia sugli spostamenti ad Asti, denunciato un giovane

La Polizia di Stato – Squadra Volanti della Questura di Asti, nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate all’osservanza delle particolari prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da nuovo coronavirus Covid-19 (che prescrivono di evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute), nella nottata appena trascorsa, poco dopo la mezzanotte, ha controllato in corso Alessandria un’autovettura con a bordo tre persone, una donna con la figlia 16enne in compagnia di un ragazzo.

Alla richiesta di giustificazioni in merito alla presenza per strada, le donne giustificavano l’uscita sottoscrivendo l’autocertificazione, mentre il ragazzo, un giovane 21 enne di nazionalità russa, dopo vari tentennamenti e titubanze, non forniva validi motivi sulla presenza all’interno dell’autovettura.

Pertanto, al termine del controllo il giovane, che era verosimilmente uscito di casa per svago essendo un amico della ragazza, veniva denunciato per inosservanza ai provvedimenti dell’autorità ai sensi dell’art. 650 C.P.