Consegne a domicilio e la valigia di libri: il Comune di Fontanile si organizza per l’emergenza coronavirus

Si moltiplicano le iniziative nei comuni astigiani per gestire le necessità che si sono venute a creare in seguito al decreto che pone restrizioni alla circolazione delle persone per contenere l’espandersi dell’epidemia di Coronavirus.

A Fontanile per aiutare soprattutto le persone anziane che non possono muoversi e a cui è consigliato in ogni caso di non farlo, l’amministrazione comunale ha chiesto all’unico negozio presente in paese, Bon P.A.T. di Alessandro Guasti, di fare il servizio a domicilio.

Proposta prontamente accettata dal titolare del negozio, per cui tutti coloro che hanno necessità possono telefonare al numero 0141/1851051; l’invito da parte dell’amministrazione è di fare il passaparola soprattutto verso le persone che potrebbero necessitare di questo servizio.

Originale, ma sicuramente importante soprattutto in questi giorni di autoisolamento, l’iniziativa della Biblioteca di Fontanile (chiusa in questi giorno come previsto dal decreto) “Una valigia da aprire perchè non si è mai soli”.

“In questi giorni in cui è difficile muoversi ti proponiamo un viaggio nel mondo della lettura. Sotto il portico del Comune di Fontanile troverari una valigia: aprila e prendi un libro. Lo puoi tenere, restituire o scambiare con uno che hai già letto. Buona lettura” si legge nel messaggio della biblioteca che si conclude con una comunicazione di servizio: “Chi avesse libri presi in prestito dalla Biblioteca, li tenga fino alla riapertura della stessa.”

“Tutto blindato ma non la voglia di leggere. La biblioteca L. Rapetti di Fontanile ed chiusa al pubblico, come prevede la normativa ma si è voluto dare un segno di Comunità, un piccolo gesto per dire che non si è soli. Ecco allora che il gruppo volontari Biblioteca del comune di fontanile offre a tutti il servizio di poter prendere un libro, portarlo a casa e viaggiare almeno con la mente verso le avventure che ogni testo ci regala. Il libro è gratuito , si può prendere e riportare oppure tenere. Grazie a tutti . Mai come in questo momento abbiamo bisogno di questi piccoli ma significativi gestì” commenta il Sindaco di Fontanile, Sandra Balbo.

I volontari sono Marco Pedroletti, Paola calvi, Gian De Negri, Silvano Palotto, Lorenzo Ravera, Maria Sofia Montaldo e la stessa Sandra Balbo.