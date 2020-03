Consegne a domicilio della Cooperativa della Rava e Fava per un aprile all’insegna della prevenzione

E’ arrivata la primavera e si avvicina Pasqua e la Cooperativa della Rava e della Fava è aperta con i due punti vendita seguendo rigorosamente le direttive per il contenimento del contagio. Al fine di ridurre il più possibile l’uscita da casa, la Cooperativa garantisce, grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione Europea Operatori di Polizia provinciale di Asti, un servizio di spesa a domicilio. La spesa sarà preparata dai volontari e consegnata a casa.

“In questi giorni stiamo inoltre lavorando su un ulteriore progetto di spesa domiciliare che sarà operativo a breve. – spiegano dalla Cooperativa della Rava e Fava – Dal 1° al 15 aprile vogliamo informare il più possibile sul fronte protezione e promozione della salute. Le aziende erboristiche nostre partner stanno lavorando intensamente in questo periodo sulla prevenzione; in via Cavour andremo a conoscere i due igienizzanti di Linfavita mentre in piazza Torino sarà protagonista la storica Specchiasol con la linea di rinforzo del sistema immunitario.”

Sabato 11 aprile in bottega di via Cavour si promuoveranno i prodotti di Libera Terra, filiere e prodotti che nascono dai terreni confiscati alle mafie: è la Pasqua di Libera Terra!

Tutto pronto inoltre per la Pasqua, con uova di cioccolato, colombe, dolci della tradizione…le proposte per una Pasqua buona, solidale e sostenibile possono anche essere prenotate on line tramite il sito www.ravafava.it

Anche Natyr la più completa linea di cosmesi vegetale bio e fair trade augura una Buona Pasqua con la freschezza primaverile dei prodotti a base di ibisco.

Per scaricare gli appuntamenti di aprile e i servizi a domicilio clicca qui ->APRILE 2020 PRIMA QUINDICINA