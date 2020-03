Consegne a domicilio, anche a San Marzanotto e Montemarzo i negozi si organizzano

Si moltiplicano le iniziative di consegne a domicilio da parte dei negozi, in particolare per quanto riguarda l’alimentare e i prodotti farmaceutici. E queste iniziative, soprattutto quelle nelle frazioni e nei piccoli Comuni, diventano fondamentali per evitare gli spostamenti, in particolare delle persone anziane, e per far sentire loro che non sono sole.

Anche a San Marzanotto e a Montemarzo, i negozi hanno attivato questo servizio. Il negozio alimentari di San Marzanotto fa sapere di essere regolarmente aperto e disponibile a portare la spesa a casa, telefonando allo 0141.201010, così come la Farmacia del Torrazzo, disponibile per recapito medicinali, telefonando al 0141.531496.

Anche a Montemarzo, Tiziana Boero si è organizzata per le consegne a domicilio che si possono prenotare allo 0141.517002.