Commozione a Montechiaro d’Asti per la prematura scomparsa di Donatina Vuocolo

Commozione e dolore hanno contagiato tutta la comunità montechiarese alla notizia della scomparsa di Donatina Vuocolo, di anni 52, strappata alla vita e all’amore della figlia Roberta ed della sua famiglia, lasciando un vuoto profondo, difficile da colmare e da spiegare.

Al funerale di Donatina, avvenuto ieri pomeriggio, tutto il paese ha partecipato alla mesta funzione celebrata da don Paolo Prunotto e da don Luigi Boeri.

“In questo momento – ha esordito don Paolo – vogliamo fare nostro il dolore che ha colpito questa famiglia, un grido di dolore molto umano rivolto a Dio, da questo grido nasce la nostra preghiera. Non possiamo non chiederci perchè di fronte alla morte di una giovane mamma, passato attraverso dolore e sofferenza, come quella di Gesù Cristo, tenendola viva con il ricordo trovando consolazione nella preghiera”.

Su facebook, un post commovente: “Noi vogliamo ricordarti, allegra, bella, gioiosa, e sorridente, troverai lassù..di certo altre pazze come noi… per poter cantare la nostra “partita di pallone” …un abbraccio….. da parte delle tue coetanee”.