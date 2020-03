Come scegliere un robot tagliaerba

L’arrivo della primavera è l’occasione per molte persone appassionate di giardinaggio di esercitare il proprio pollice verde. Una occasione particolarmente avvertita da chi ha la fortuna di avere a disposizione un giardino, da curare al meglio approfittando delle condizioni atmosferiche propizie.

Se una volta il taglio dell’erba era operazione abbastanza faticosa, da appaltare magari ad un professionista, nel corso degli ultimi anni si è andata affermando una soluzione tecnologica sempre più gettonata, anche in Italia, quella rappresentata dal robot tagliaerba.

Cos’è il robot tagliaerba

Il robot tagliaerba è un macchinario che fa dell’innovazione il suo principale punto di forza. Basta accenderlo e programmare il suo funzionamento per poter ottenere un prato adeguatamente livellato e senza dover perdere tempo a guidarlo.

Sarà proprio il robot, sulla base delle impostazioni scelte, a svolgere il percorso evitando gli ostacoli grazie alla delimitazione del filo perimetrale o anche in maniera del tutto autonoma, funzione in uso sui modelli più costosi. Andando in particolare a riconoscere le parti già tagliate, ottimizzando in tal modo l’utilizzo della carica che lo muove.

Come scegliere il robot tagliaerba?

Proprio la disponibilità di modelli caratterizzati da livelli tecnologici molto diversi, obbliga a precisar le proprie preferenze prima di sceglierne uno. Tenendo anche conto del budget disponibile, considerato come un macchinario di questo genere possa partire da cifre alla portata di tutti per arrivare a costi molto elevati.

A fare la vera differenza tra un modello e l’altro è proprio la tecnologia su cui il robot si basa. Se nei modelli di base è spesso necessario l’intervento umano, ad esempio a causa della fine della carica, in quelli più evoluti il macchinario riesce in pratica a lavorare in perfetta autonomia.

Il robot che torna a casa da solo e quello che avverte la pioggia

Se i robot tagliaerba più economici sono in fondo abbastanza limitati in termini di performance, quelli di ultima generazione e più costosi sono invece in grado di regalare prestazioni di grande rilievo.

Basti pensare in tal senso ai macchinari che tornano a casa da soli. Cosa vuol dire? In pratica i robot tagliaerba più evoluti dispongono dell’intelligenza artificiale in grado di far capire loro quando la carica sta per terminare e occorre avviarsi sulla strada del ritorno, ovvero alla postazione di ricarica.

Ancora più notevole è poi il comportamento dei robot dotati di sensore pioggia. In questo caso, infatti, il macchinario è in grado di avvertire l’arrivo delle prime gocce e di sospendere l’attività, tornando al via, per poi riprenderla una volta che il manto erboso sia asciutto grazie alla fine del temporale.