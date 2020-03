Coldiretti Piemonte, Coronavirus: “L’impegno degli imprenditori agricoli per sanificare le strade”

Strade e piazze da sanificare? Un aiuto arriva dagli imprenditori agricoli con i loro trattori. Si stanno attivando nella regione gli agricoltori di Coldiretti Piemonte che, in sinergia con i vari Comuni e con la Protezione Civile, sanificano con acqua e disinfettante le vie e le piazze.

Un’attività di volontariato a cui si sta prestando il comparto agricolo piemontese per far fronte a questa emergenza sanitaria. In alcuni comuni della provincia di Torino e di Cuneo, già da mercoledì e giovedì scorsi nella notte, si sono attivati vari trattori, ma l’iniziativa si sta diffondendo ulteriormente. Azioni che, mai come in questo momento, sono utili per la collettività e che ancora una volta vanno nella direzione della campagna social #lacampagnanonsiferma mostrando i vari significati di questo slogan.