CISL FP Alessandria Asti vigila sulle Pubbliche Amministrazioni per il lavoro agile

“In seguito della pubblicazione in G.U. del d.l.18/2020, fino al periodo di emergenza epidemiologica il lavoro agile è diventato la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti pubblici.” – è quello che scrive alle Pubbliche Amministrazione la CISL FP Alessandria Asti in una lettera inviata a tutte le PA delle province di Asti e di Alessandria.

“I dipendenti pubblici pertanto dovranno recarsi negli uffici solo per le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, e per il tempo strettamente necessario.” – sottolineano nella nota. Tra i servizi indifferibili, sono ad esempio i certificati di nascita e di morte, oltre all’attività della Polizia Municipale.

Nella nota inviata alle PA, sottoscritta da Sergio Melis, Segretario Generale CISL FP Alessandria Asti, “Si rammenta che tale disposizione ha valore di legge, immediatamente eseguibile, e ogni violazione di questa esporrebbe il personale ad un immotivato rischio di contagio

e gli Amministratori/Segretari Comunali/Dirigenti a tutte le responsabilità del caso, amministrative, civili, penali e contabili.

In quanto avente forza di legge ed in ragione dello stato di emergenza si evidenzia che per la decorrenza immediata del lavoro agile non è necessaria alcuna accettazione del personale e non è necessario sottoscrivere alcun tipo di accordo né approvare alcun regolamento.

Si invita pertanto ad ottemperare comunicando alla scrivente e a tutto il personale le disposizioni impartite.”