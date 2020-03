Circonvenzione di un’anziana e usura: astigiano arrestato dalla Polizia

Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Mobile di Asti – Sezione Criminalità Organizzata – ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione reso dalla Corte di Appello di Torino – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di T.G.L., 69enne astigiano, ritenuto responsabile dei reati di circonvenzione di incapaci e di usura aggravata.

Il soggetto astigiano, pluripregiudicato per numerosi reati contro il patrimonio, a seguito di cumulo di pene residue inflitte dall’Autorità Giudiziaria deve scontare in carcere la pena della reclusione di Anni 6 e mesi 4.

L’uomo, noto agli Uffici di Polizia per i trascorsi criminali, si era procurato un ingiusto profitto in danno di una anziana vicina di casa, alla quale aveva sottratto cospicue somme di danaro e dato corso nel corso degli anni a prestiti usuari ad alcuni conoscenti.

Per entrambi i fatti-reato nello scorso febbraio si è addivenuti al giudicato irrevocabile, determinando l’emissione del provvedimento di carcerazione.

Il soggetto, residente in Torino, ma domiciliato in un Comune limitrofo ad Asti, è stato ricercato da personale della Squadra Mobile e rintracciato nel proprio domicilio. Terminate le formalità di rito l’arrestato è stato ristretto presso il Carcere di Alessandria a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Continua da parte della Questura di Asti, nonostante gli enormi sforzi e costante impegno indirizzato a fronteggiare la minaccia epidemiologica, anche l’attività di polizia giudiziaria diretta a perseguire i reati ed alla cattura di soggetti latitanti e/o sottoposti a provvedimenti restrittivi.