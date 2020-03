Circo bloccato a Callianetto, niente spettacoli e mancano i viveri

Il Circo delle Stelle è bloccato nella frazione Callianetto di Castell’Alfero, dal decreto Coronavirus ed è in difficoltà.

Arrivati tre settimane fa a Callianetto, per fare quattro spettacoli tra venerdì 28 febbraio e domenica 1 marzo, di fatto non hanno mai potuto esibirsi e non possono muoversi.

La carovana dello storico circo piemontese è composta da una decina di persone, un bambino ed alcuni cavalli, che ora cominciano ad avere difficoltà economiche.

Il sindaco di Castell’Alfero, Elisa Amerio, ci spiega la situazione: “Purtroppo l’evolversi dell’emergenza coronavirus ha causato problemi al circo; in un primo momento hanno organizzato lo spettacolo con le limitazioni di posti, ma non ha partecipato quasi nessuno, poi è arrivato il blocco delle manifestazioni ed hanno dovuto annullare tutti gli spettacoli. In attesa di valutare come si evolveva la situazione ci hanno chiesto di restare qualche giorno in più sulla piazza di Callianetto, ma non avendo avuto incasso sono iniziate le difficoltà a procurarsi i viveri per loro e per gli animali.

La comunità di Callianetto si è subito mobilitata raccogliendo gli appelli di queste persone, offrendo sia un contributo economico che alimenti” prosegue la prima cittadina “ma è chiaro che è una situazione che va risolta, sia per le persone che per gli animali che non possono continuare in queste condizioni. Le limitazioni negli spostamenti hanno ulteriormente complicato le cose, ci auguriamo che riescano a rientrare al più presto a casa.”