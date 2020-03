Chiuse le 12 ecostazioni GAIA dell’astigiano fino al 25 marzo

Da domani, sabato 14 Marzo 2020, fino a mercoledì 25 Marzo 2020, tutte le 12 Ecostazioni di GAIA rimarranno chiuse. Si tratta dei centri di raccolta a Bubbio, Calliano, Canelli, Castello d’Annone, Castelnuovo Don Bosco, Costigliole d’Asti, Mombercelli, Montiglio M.to, Roccaverano, San Damiano d’Asti, Villafranca d’Asti, Villanova d’Asti.

La misura si rende necessaria per limitare l’operatività ai soli servizi essenziali così il personale presente nelle Ecostazioni potrà supportare le attività degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti di GAIA.

Inoltre, tenuto conto che la raccolta della maggior parte dei rifiuti urbani prodotti viene garantita dalle ordinarie raccolte domiciliari e/o di prossimità (porta a porta o cassonetti stradali), la chiusura contribuisce a limitare lo spostamento delle persone fisiche per le sole attività “non indifferibili o urgenti”.

In seguito al D.P.C.M 08/03/2020 GAIA aveva già proceduto a contingentare gli ingressi nelle Ecostazioni ma con l’evolversi della situazione si è ritenuto opportuno, in accordo con il CBRA (Consorzio di Bacino per i Rifiuti dell’Astigiano) e con le indicazioni di UTILITALIA (la Federazione delle Aziende italiane operanti nei servizi pubblici), di interrompere completamente l’accesso dei conferimenti alle Ecostazioni.

Considerando la sospensione anche di buona parte delle attività commerciali di dettaglio, la chiusura delle Ecostazioni appare utile e coerente con l’attuale situazione emergenziale; nel caso di ditte, già convenzionate con GAIA che in questa fase hanno necessità di conferire comunque i propri rifiuti, potranno recarsi al Polo di trattamento rifiuti ad Asti (loc. Quarto Inferiore 273), previa comunicazione all’impianto e prenotazione telefonica (0141 476703).