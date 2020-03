Cgil Asti: riorganizzazione e chiusura uffici per l’emergenza coronavirus

La CGIL Asti modifica le apertura delle sedi a seguito dei provvedimenti sul Coronavirus

La Camera del Lavoro di Asti, al fine di tutelare i propri operatori dei servizi e i propri utenti, ha deciso di adottare le seguenti modalità operative:

la Camera del Lavoro di Asti, con sede in piazza Marconi n.26, riduce le proprie aperture a tre giorni alla settimana: martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

i CAAF, il SUNIA e la FEDERCONSUMATORI non saranno aperti all’utenza esterna. Per informazioni sul CAAF è possibile contattare il numero verde 800171111;

l’ufficio immigrati, lo sportello EBAP e quello Sanarti rimarranno chiusi; il referente Provinciale risponderà alle mail all’indirizzo artigianato@cgilasti.it;

il Patronato INCA garantirà le proprie attività di tutela, prediligendo le pratiche urgenti, attraverso i canali di assistenza in remoto (posta elettronica o telefono). Si può contattare il patronato scrivendo una mail a: asti@inca.it; canelli@inca.it e nizzamonferrato@inca.it; restano attivi i numeri fissi delle sedi di Asti (0141-533541), Canelli (0141-834808) e Nizza Monferrato (0141- 7261109);

l’ufficio Vertenze garantirà la consulenza in remoto, rispondendo alla mail vertenze@cgilasti.it (telefono: 0141-533532).

I funzionari delle diverse categorie saranno, inoltre, reperibili telefonicamente.

La Cgil di Asti invita i suoi iscritti e le sue iscritte, i lavoratori e le lavoratrici, le pensionate e di pensionati, a rimanere a casa in questo difficile momento, rendendo sicuri se stessi, contribuendo a contrastare la diffusione del virus ed aiutando le forze dell’ordine nel loro lavoro.

La Camera del Lavoro di Asti esprime, inoltre, la sua solidarietà e la sua vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici che prestano obbligatoriamente la propria attività lavorativa, invitandoli a contattarla immediatamente nel caso in cui non venissero rispettate le norme di sicurezza.

“Alle lavoratrici ed ai lavoratori della Sanità, al personale di supporto, al personale e ai volontari delle Croci, al personale delle case di riposo, che stanno affrontando un difficile momento di stress fisico e psicologico, garantendo cure adeguate ai loro pazienti, un grande grazie da tutta la CGIL” conclude la nota della CGIL.