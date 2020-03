Canelli festeggia Teresa Ghignone, centenaria doc

Nuova centenaria nell’astigiano. Si tratta di Teresa Ghignone, nata a Canelli il 2 marzo 1920 da padre canellese e madre toscana.

Si sposa nel ‘40 e la coppia ha due figlie Anna e Laura. Teresa ha vissuto 74 anni con il marito Pierino e oggi conta 5 nipoti e 10 pronipoti.

La sorella minore di Teresa, nata nel ’22, è Maria, nonna dell’assessore regionale Marco Gabusi, ex presidente della Provincia.

Il genero di Teresa è Giancarlo Scarrone, presidente e fondatore dell’Associazione Valle Belbo Pulita, attivo nel volontariato ed ex assessore del Comune di Canelli.

La famiglia ha organizzato un momento di festa per il traguardo raggiunto, con la presenza di parenti, amici e tanti conoscenti. Tra le autorità il Vice sindaco di Canelli Paolo Gandolfo, la consigliera della Provincia Angelica Corino, delegata dal presidente Paolo Lanfranco.

La neo centenaria è stata insignita di “Patriarca dell’astigiano” e come di consuetudine in questi eventi, ha ricevuto l’Amaro del Centenario, offerto dalla ditta Punto Bere di Canelli e di alcune pubblicazioni della Provincia.

Nella foto: da sx la figlia Laura, Paolo Gandolfo vice sindaco di Canelli, la centenaria Teresa, la figlia Anna e la sorella Maria con la Consigliera provinciale Angelica Corino.